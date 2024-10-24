24 октября, 12:30Новости
Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз
Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.
На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин.
Движение на Ургешской улице затруднено из-за ДТП. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Лекции и мастер-классы пройдут на Северном речном вокзале ко Дню автомобилиста.
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