Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин.

Движение на Ургешской улице затруднено из-за ДТП. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Лекции и мастер-классы пройдут на Северном речном вокзале ко Дню автомобилиста.

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