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Новости

24 октября, 12:30

Новости

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Собянин: станциями Троицкой линии метро воспользовались уже более 1 млн раз

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств.

На новой Троицкой линии метро Москвы совершено уже больше миллиона поездок, рассказал Сергей Собянин.

Движение на Ургешской улице затруднено из-за ДТП. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Лекции и мастер-классы пройдут на Северном речном вокзале ко Дню автомобилиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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