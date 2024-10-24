Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 09:45

Новости

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Соколиная Гора

Новости часа: Собянин рассказал о сборе предпринимателями гумпомощи для бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал об итогах благоустройства в центре Москвы

Сергей Собянин поздравил ТАСС со 120-летием

Собянин: около 100 крупных торговых центров Москвы оказывают помощь бойцам СВО

Новости часа: предприниматели регулярно собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Новости часа: проект "Серебряное наставничество" уже 1,5 года объединяет поколения

Собянин рассказал, как администраторов готовят к работе в медучреждениях Москвы

Каждый второй житель столицы регулярно занимается спортом. Город, в свою очередь, создает для активного образа жизни все необходимые условия. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в московских дворах и на школьных стадионах создают футбольные площадки и устанавливают различные тренажеры, а зимой у горожан вновь стало модным кататься на лыжах или коньках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика