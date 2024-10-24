Мэр Москвы: спорт стал естественной частью городского пространства столицы

Каждый второй житель столицы регулярно занимается спортом. Город, в свою очередь, создает для активного образа жизни все необходимые условия. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что в московских дворах и на школьных стадионах создают футбольные площадки и устанавливают различные тренажеры, а зимой у горожан вновь стало модным кататься на лыжах или коньках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.