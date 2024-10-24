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24 октября, 07:45

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Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

Собянин сообщил о планах реорганизации четырех участков на востоке и юге Москвы

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Четыре участка нежилой застройки реорганизуют на востоке и юге столицы по программе комплексного развития территорий. О ближайших планах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Работы начнутся недалеко от автовокзала Красногвардейский. Там возведут общественно-деловые объекты. Это позволит создать более 650 новых рабочих мест. Запроектировано строительство и на заброшенных участках на востоке города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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