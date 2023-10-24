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Новости

Новости

24 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

На ВДНХ закончили реставрацию еще двух исторических павильонов – "Зерно" и "Мясная промышленность". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Больше сотни новых маршрутов открылись для жителей Москвы и Подмосковья после запуска центральных диаметров. Теперь с электрички можно пересесть в метро, на МЦК и поезда дальнего следования.

В ЦОДД предупредили столичных водителей, что сегодня ожидаются заморозки, а в ближайшие дни снова пойдет снег, поэтому не стоит выезжать на летней резине. Кроме того, загруженность дорог может, по прогнозам, достигнуть 8 баллов.

Спутник V больше не защищает от Covid-19. Об этом заявили в центре имени Гамалеи. Сейчас ученые завершают испытания обновленной версии вакцины, которая поможет бороться с новыми штаммами.

В Москве продолжается вакцинация от гриппа. По данным Роспотребнадзора, прививки сделали уже 4,5 миллиона человек, в том числе более 900 тысяч детей.

Домашний интернет существенно подорожает в следующем году. Об этом предупреждают провайдеры. Тарифы могут вырасти на 10–15%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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