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24 октября, 22:15

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Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

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На ВДНХ завершилась реставрация двух объектов культурного наследия – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В павильоне № 59 отреставрировали позолоченный шпиль со звездой диаметром 3,5 метра. Специалисты возобновили внутреннюю подсветку звезды, а пострадавшие от коррозии участки шпиля заменили и покрыли новым слоем сусального золота.

А в павильоне № 51 воссоздали дверные блоки парадного входа, а также композиции Н. А. Конгисера "Боец с быком". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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