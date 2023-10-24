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Новости

24 октября, 16:30

Общество

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская команда победила на национальном чемпионате "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 6,5 тысячи семей переехали в новые дома по реновации в трех районах Москвы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Легкие заморозки и небольшую гололедицу обещают в Москве в ночь на среду, 25 октября. О погодных изменениях предупредили синоптики.

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