Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московская команда победила на национальном чемпионате "Абилимпикс". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 6,5 тысячи семей переехали в новые дома по реновации в трех районах Москвы. Об этом рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Легкие заморозки и небольшую гололедицу обещают в Москве в ночь на среду, 25 октября. О погодных изменениях предупредили синоптики.