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Новости

24 октября, 15:30

Спорт

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе нового спорткомплекса "Пегас" во Внукове могут начать подготовку профессиональных пловцов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Покровском парке реконструировали каскад Дорожного пруда. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более двух миллиардов рублей сэкономили арендаторы исторических зданий по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

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