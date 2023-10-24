Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На базе нового спорткомплекса "Пегас" во Внукове могут начать подготовку профессиональных пловцов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Покровском парке реконструировали каскад Дорожного пруда. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более двух миллиардов рублей сэкономили арендаторы исторических зданий по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.