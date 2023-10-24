Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом спортивном комплексе "Пегас" во Внукове запланировали спортивные секции для всех желающих. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы следят за состоянием дорог, из-за перепада температуры возможна гололедица. Об этом предупредил комплекс городского хозяйства.

Число пассажиров городского транспорта Москвы выросло на 7% по сравнению с 2022 годом. Таковы данные Дептранса.