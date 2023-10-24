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Новости

24 октября, 14:30

Общество

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом спортивном комплексе "Пегас" во Внукове запланировали спортивные секции для всех желающих. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Городские службы следят за состоянием дорог, из-за перепада температуры возможна гололедица. Об этом предупредил комплекс городского хозяйства.

Число пассажиров городского транспорта Москвы выросло на 7% по сравнению с 2022 годом. Таковы данные Дептранса.

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