Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число поездок с помощью сервиса "По пути" в ТиНАО и "Сколково" с начала 2023 года выросло на четверть. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Ноябрьские праздники в Москву будут сухими, с плюсовой температурой. О погодных условиях сообщили синоптики.