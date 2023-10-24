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Новости

24 октября, 13:30

Общество

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: Южный речной вокзал принял 13 тыс путешественников

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Собянин: на станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Число поездок с помощью сервиса "По пути" в ТиНАО и "Сколково" с начала 2023 года выросло на четверть. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Ноябрьские праздники в Москву будут сухими, с плюсовой температурой. О погодных условиях сообщили синоптики.

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