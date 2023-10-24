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24 октября, 13:15

Транспорт

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

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Более сотни различных вариантов пересадок появилось у пассажиров с запуском четырех линий центральных диаметров. На данный момент с пригородных поездов можно пересесть на метро, МЦК, а на некоторых станциях – и на поезда дальнего следования.

На данный момент со всех четырех диаметров доступны свыше 100 вариантов пересадок, и впоследствии их станет больше. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

На Петровско-Разумовской можно будет пересесть с первого диаметра на третий, а также на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий. На Рижской пересекутся пути второго, третьего и четвертого диаметров с БКЛ и Калужско-Рижской линией. А на Беговой появится крупный транспортный узел, который объединит первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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