Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южный речной вокзал принял и отправил более 140 теплоходов после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число пассажиров городского транспорта Москвы выросло на 7% по сравнению с 2022 годом. Это данные Дептранса.

На двух участках Цветного бульвара обновили тротуары и установили новые фонари. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.