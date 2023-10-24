24 октября, 11:30Город
Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южный речной вокзал принял и отправил более 140 теплоходов после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Число пассажиров городского транспорта Москвы выросло на 7% по сравнению с 2022 годом. Это данные Дептранса.
На двух участках Цветного бульвара обновили тротуары и установили новые фонари. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.