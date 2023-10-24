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Новости

24 октября, 11:30

Город

Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Новости часа: Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов

Собянин: на станциях МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов – мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Собянин сообщил о планах увеличить количество пересадок с МЦД

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Южный речной вокзал принял и отправил более 140 теплоходов после реконструкции. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число пассажиров городского транспорта Москвы выросло на 7% по сравнению с 2022 годом. Это данные Дептранса.

На двух участках Цветного бульвара обновили тротуары и установили новые фонари. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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