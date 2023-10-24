Собянин рассказал, как преобразилась территория около Южного речного вокзала

С начала навигации возрожденный Южный речной вокзал принял и отправил более 140 круизных теплоходов и 13 тысяч путешественников. Как рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин, теперь москвичи могут отправляться в круизы с комфортом.

Так, вдоль набережной появилась зона отдыха. Устаревшее ограждение заменили современным, а пространство освещают более 70 фонарей.

Пешеходную зону замостили гранитной плиткой и организовали удобные подъезды к зданию вокзала. Автомобилисты могут воспользоваться парковкой, а к услугам пассажиров общественного транспорта – новая автобусная остановка. Предусмотрены и парковки для велосипедов и самокатов.

Также рабочие проложили инженерные сети, включая систему водостока, которая предотвращает сброс вредных веществ в акваторию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.