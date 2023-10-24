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24 октября, 08:00

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Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

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Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс". Это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на этот раз собрались участники из 77 субъектов. Впервые приехали команды из новых регионов России.

Соревнования проходили в 49 разных компетенциях в сферах промышленности, IT, медицины, образования. Все участники и гости "Абилимпикса" могли обратиться за помощью в трудоустройстве к специалистам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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