Собянин: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс". Это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на этот раз собрались участники из 77 субъектов. Впервые приехали команды из новых регионов России.

Соревнования проходили в 49 разных компетенциях в сферах промышленности, IT, медицины, образования. Все участники и гости "Абилимпикса" могли обратиться за помощью в трудоустройстве к специалистам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.