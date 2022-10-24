Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Суд арестовал двух задержанных по обвинению в подготовке теракта в пятигорском ОВД. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы и тумана в ночь на 25 октября. Об этом заявил Гидрометцентр.