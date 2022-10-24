Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:45

Общество

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

Новости часа: более 8,5 тыс родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве

Собянин: по 95% запросов семей мобилизованных оказана помощь

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичного центра поддержки семей мобилизованных

Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Собянин рассказал о ходе модернизации Люберецких очистных сооружений

Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений – Собянин

В центре Москвы отреставрировали старинный Дом Кеворкова – Собянин

Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении

Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных обратились за матпомощью в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Суд арестовал двух задержанных по обвинению в подготовке теракта в пятигорском ОВД. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололедицы и тумана в ночь на 25 октября. Об этом заявил Гидрометцентр.

Читайте также
мэр МосквыобществосудыпроисшествиярегионыпогодавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика