Собянин: по 95% запросов семей мобилизованных оказана помощь

95% москвичей, которые обратились за помощью в Центр поддержки семей мобилизованных, получили реальную помощь. Об этом написал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, каждое обращение рассматривается индивидуально. Многие вопросы решаются день в день, а если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных.

Центр поддержки семей мобилизованных работает по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Посетителей принимают с 09:00 до 20:00 без выходных. Кроме того, заявления на единовременную социальную помощь мобилизованным принимают во всех флагманских офисах "Мои документы", они открыты ежедневно с 10:00 до 22:00.

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