Новости часа: Собянин рассказал о работе столичного центра поддержки семей мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились 6,5 тысячи человек.

ВСУ усилили обстрелы ЛНР, ДНР и Херсонской области. Три ракеты попали в Каховскую ГЭС.

Карты "Икано банка", совместного проекта IKEA и Credit Europe Bank, прекратят работу в РФ вслед за шведской сетью. Об этом заявили в компании.