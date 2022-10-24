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Политика

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичного центра поддержки семей мобилизованных

Новости часа: Собянин рассказал о работе столичного центра поддержки семей мобилизованных

Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Собянин рассказал о ходе модернизации Люберецких очистных сооружений

Завершается четвертый этап модернизации Люберецких очистных сооружений – Собянин

В центре Москвы отреставрировали старинный Дом Кеворкова – Собянин

Собянин рассказал об инновациях в столичном здравоохранении

Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

Собянин: число предприятий в столице выросло на 20% с начала года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин рассказал, что в центр поддержки семей мобилизованных в Москве обратились 6,5 тысячи человек.

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