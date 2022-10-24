Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

Более 8,5 тысячи родственников горожан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, получили материальную помощь. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, каждое обращение рассматривается индивидуально. По 95% запросов оказана реальная помощь, при этом многие из них исполняются день в день. А если требуется больше времени, то специалисты Центра поддержки остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса.

Более 5 000 семей освобождены от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки с первого по шестой классы. Школьники всех возрастов были обеспечены бесплатным горячим питанием. 250 детей помогли перевести в сады ближе к дому. Более 500 обратившихся получили помощь с работой или переобучением.

Также поступает немало просьб о помощи пожилым членам семьи и инвалидам. В течение двух недель более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное социальное обслуживание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.