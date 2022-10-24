Собянин рассказал о ходе модернизации Люберецких очистных сооружений

Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершают четвертый этап глобальной модернизации Люберецких очистных сооружений. В данный момент там проводят замену оборудования, также внедряют новейшие технологии очистки сточной воды на втором блоке. Она включает в себя несколько ступеней, в том числе обеззараживание ультрафиолетом. После этого в природу возвращается чистая вода.

На очистных сооружениях уже применяют безотходные технологии, добавил мэр. Извлеченный мусор не скапливается на полигонах, а идет на термическую утилизацию.



Поэтапное обновление Люберецких очистных сооружений начали в 2020 году. Уже построили блок механической очистки стоков и первый блок биологической очистки. Все сооружения оборудовали газоочистными установками.

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