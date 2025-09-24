Форма поиска по сайту

24 сентября, 15:30

Мэр Москвы поздравил поэтессу Ларису Рубальскую с юбилеем

Мэр Москвы поздравил поэтессу Ларису Рубальскую с юбилеем

Лариса Рубальская отмечает 80-летие. Поэтессу поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что творчество Ларисы Алексеевны завоевало сердца миллионов поклонников в России и за рубежом. Песни на стихи Рубальской вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады.

Она автор более 600 стихов и текстов к песням, среди которых множество хитов, сохраняющих популярность на протяжении многих лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

