Мэр Москвы поздравил поэтессу Ларису Рубальскую с юбилеем

Лариса Рубальская отмечает 80-летие. Поэтессу поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что творчество Ларисы Алексеевны завоевало сердца миллионов поклонников в России и за рубежом. Песни на стихи Рубальской вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады.

Она автор более 600 стихов и текстов к песням, среди которых множество хитов, сохраняющих популярность на протяжении многих лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.