Собянин: проекты КРТ будут реализованы еще в семи районах Москвы

В Москве начнется комплексное развитие территорий (КРТ) в семи районах. Три участка расположены в Черемушках, Конькове и Ясеневе, а по одному – в Марфине, Отрадном, Преображенском и Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В Преображенском на месте старых складов построят современный жилой квартал площадью 135 тысяч квадратных метров. В Коммунарке на участках улицы Эдварда Грига и Липового Парка появятся спортивные и медицинские объекты, что создаст более 800 рабочих мест.

