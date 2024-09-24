Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году доля новых поездов в московском метро увеличится до 95%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 190 тысяч москвичей приняли участие в акции "Диктант здоровья", данные приводит Роспотребнадзор.

Московские художники написали картины на станции метро "Деловой центр" будущей Рублево-Архангельской линии. О работе мастеров сообщил Дептранс.