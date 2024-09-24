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Новости

Новости

24 сентября, 18:15

Новости

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. К 2030 году доля новых поездов в московском метро увеличится до 95%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 190 тысяч москвичей приняли участие в акции "Диктант здоровья", данные приводит Роспотребнадзор.

Московские художники написали картины на станции метро "Деловой центр" будущей Рублево-Архангельской линии. О работе мастеров сообщил Дептранс.

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