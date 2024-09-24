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Новости

Новости

24 сентября, 18:00

Новости

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 100 дней фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 миллиона гостей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Велофестивали этого года в Москве стали самыми масштабными за последние несколько лет. Об этом сообщил Дептранс.

Дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду обещают в Москве в пятницу, 27 сентября. О погодных условиях предупредили синоптики.

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