Новости часа: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 100 дней фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" посетили более 10,5 миллиона гостей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Велофестивали этого года в Москве стали самыми масштабными за последние несколько лет. Об этом сообщил Дептранс.

Дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду обещают в Москве в пятницу, 27 сентября. О погодных условиях предупредили синоптики.