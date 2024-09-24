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24 сентября, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч вагонов в столичном метро – это составы нового поколения, заявил Сергей Собянин.

Здание Театра кукол имени Образцова украсит архитектурно-художественная подсветка, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В среду, 25 сентября, температура в Москве поднимется до 24 градусов, рассказали синоптики.

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