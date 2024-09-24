Новости часа: Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч вагонов в столичном метро – это составы нового поколения, заявил Сергей Собянин.

Здание Театра кукол имени Образцова украсит архитектурно-художественная подсветка, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В среду, 25 сентября, температура в Москве поднимется до 24 градусов, рассказали синоптики.