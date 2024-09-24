Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году 14 московским паркам исполняется более 50 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч москвичей стали правообладателями квартир по реновации в Можайском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось почти на 6,5%. Данные приводит портал "Объясняем.РФ".