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24 сентября, 13:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Новости часа: Сергей Собянин назвал самые старые парки Москвы

Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

Новости часа: столичный парк трамваев обновлен на 95%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году 14 московским паркам исполняется более 50 лет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч москвичей стали правообладателями квартир по реновации в Можайском районе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось почти на 6,5%. Данные приводит портал "Объясняем.РФ".

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