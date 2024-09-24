Собянин рассказал об уникальных столичных парках с большой историей

Более полувека в текущем году исполнится 14 московским паркам. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Так, 130 лет назад был основан сад "Эрмитаж". Он стал одним из самых любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. Сегодня там проходят различные культурные мероприятия, концерты, спектакли и фестивали.

90 лет исполняется Таганскому парку. Как рассказал мэр, на его стадионе и катке начинали свою спортивную карьеру знаменитые спортсмены. А музей-заповедник "Коломенское", где сейчас идет реставрация, в минувшем году отметил вековой юбилей. С "Коломенским" связаны имена представителей царских династий Рюриковичей и Романовых.

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