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Новости

Новости

24 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин: 14 паркам Москвы в этом году исполняется больше 50 лет

Новости часа: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Собянин: до 2030 года доля нового подвижного состава метро увеличится до 95%

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Собянин рассказал о масштабном обновлении подвижного состава в метро Москвы

Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

Новости часа: столичный парк трамваев обновлен на 95%

Новости часа: новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского планируют продлить

Собянин: трамвайный маршрут № 2 пойдет от 3-й Владимирской до Курского вокзала

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 100 дней фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" посетили более 10,5 миллионов гостей. Об это сообщил Сергей Собянин.

Для московских многодетных семей упростили покупку железнодорожных билетов со скидкой, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Синоптики пообещали дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду в Москве 27 сентября.

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