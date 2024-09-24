Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 100 дней фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" посетили более 10,5 миллионов гостей. Об это сообщил Сергей Собянин.

Для московских многодетных семей упростили покупку железнодорожных билетов со скидкой, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Синоптики пообещали дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду в Москве 27 сентября.