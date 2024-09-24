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24 сентября, 07:15

Новости

Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

Собянин объявил о запуске нового трамвайного маршрута по шести районам Москвы

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Собянин открыл новую трамвайную линию на улице Сергия Радонежского

Новая трамвайная линия заработала на улице Сергия Радонежского в Москве. Теперь жители ВАО могут без пересадок добираться до Курского вокзала. Данный маршрут связывает сразу несколько районов города.

Новый каркас на историческом месте вдоль нечетной стороны улицы Сергия Радонежского возводили с марта по сентябрь этого года по всем современным стандартам – с технологией бесшовной укладки путей. Благодаря этому трамваи двигаются тихо и плавно. Старт движению дал Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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