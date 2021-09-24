Горнолыжный кластер откроют на Воробьевых горах в начале 2022 года – Собянин

В начале следующего года на Воробьевых горах откроется горнолыжный кластер. Об этом "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

По словам мэра, часть работ делает инвестор, а город строит три трассы, лыжный трамплин и всю инфраструктуру.

Планируется запустить канатку, открыть сноуборд и экстрим-парки, а также роллердром и трамплин для сноуборда и фристайла.

В кластере можно будет проводить международные соревнования: он отвечает всем стандартам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.