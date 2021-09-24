Собянин рассказал о радикальном улучшении ситуации с подростковым травматизмом на дорогах

В Москве удалось существенно сократить количество случаев детского травматизма на дорогах. Об этом на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что за последние 10 лет детская смертность в ДТП снизилась в четыре раза, а число пострадавших сократилось на 40%. При этом работы по улучшению дорожной ситуации в столице продолжаются.

У переходов рядом со школами устанавливают контрастное освещение, распределять транспортные потоки помогает интеллектуальная система. А на дорогах работает более 3,5 тысячи камер. Там, где они установлены, нарушений меньше на треть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.