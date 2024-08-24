Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 21:30

Город

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Собянин: на востоке Москвы в программу реновации включили более тысячи домов

Новости часа: к 2030 году планируют организовать около пяти маршрутов электросудов

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Новости часа: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Сергей Собянин: московские ИТ-компании увеличили оборот на 44%

Новости часа: еще 10 электросудов поступят на службу в Москве в 2025 году

Новости часа: москвичи стали лучшими на Всероссийской олимпиаде школьников

Новости часа: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им Вересаева

Собянин: завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы имени Вересаева

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых ночных автобусных маршрута запустят в Москве в последнюю ночь лета. Об этом заявил Сергей Собянин.

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" подготовили детскую программу. Об этом говорится на сайт мэра и правительства Москвы.

Более 20 подъемных платформ для инвалидов смонтируют в подъездах на востоке Москвы в этом году. Об этом сообщается на сайт мэра и правительства столицы.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика