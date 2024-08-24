Новости часа: Собянин объявил о запуске двух новых ночных маршрутов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два новых ночных автобусных маршрута запустят в Москве в последнюю ночь лета. Об этом заявил Сергей Собянин.

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" подготовили детскую программу. Об этом говорится на сайт мэра и правительства Москвы.

Более 20 подъемных платформ для инвалидов смонтируют в подъездах на востоке Москвы в этом году. Об этом сообщается на сайт мэра и правительства столицы.