Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости

18:30

Политика

Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

Новости часа: Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Новости часа: Собянин рассказал о портале поставщиков столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем промышленного производства в Москве увеличился вдвое за несколько лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Группа предприятий "Синара" к 2027 году построит завод скоростных поездов в Москве. Об этом рассказало руководство компании.

Церемония развода караулов Президентского полка в Кремле в ближайшую субботу, 26 августа, не состоится. Об этом заявила ФСО России.

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