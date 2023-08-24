Новости часа: Собянин заявил об увеличении объема промышленного производства в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Объем промышленного производства в Москве увеличился вдвое за несколько лет. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Группа предприятий "Синара" к 2027 году построит завод скоростных поездов в Москве. Об этом рассказало руководство компании.

Церемония развода караулов Президентского полка в Кремле в ближайшую субботу, 26 августа, не состоится. Об этом заявила ФСО России.