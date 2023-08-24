Новости часа: Собянин заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый транспортный каркас сформировали в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Работы по замене асфальта на МКАД выполнили почти на 60%. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за тумана. Это данные Гидрометцентра.