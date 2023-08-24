Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости

17:15

Общество

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве сформирован новый транспортный каркас

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

Новости часа: Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Новости часа: Собянин рассказал о портале поставщиков столицы

Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый транспортный каркас сформировали в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в парке "Зарядье".

Работы по замене асфальта на МКАД выполнили почти на 60%. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области из-за тумана. Это данные Гидрометцентра.

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