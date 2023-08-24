Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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16:15

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Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

Собянин: в Москве сформирован новый транспортный каркас

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Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

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Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

Московская агломерация – одна из крупнейших в мире. Поэтому ключевое направление развития города – это модернизация транспортного комплекса Москвы и Центрального транспортного узла. Об этом на Московском урбанфоруме рассказал Сергей Собянин. По его словам, в Москве фактически сформирован новый транспортный каркас.

Также мэр столицы сообщил о планах строительства новых линий, станций метро и МЦД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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