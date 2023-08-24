Новости часа: Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взрослую поликлинику открыли после капитального ремонта в Даниловском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подъездную автодорогу к станции "Кокошкино" МЖД и будущего МЦД-4 начнут строить в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Теплая погода с температурой до 23 градусов будет в Москве в выходные, 26 и 27 августа. Об этом сообщили синоптики.