Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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15:30

Общество

Новости часа: Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Новости часа: Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Новости часа: Собянин рассказал о портале поставщиков столицы

Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Взрослую поликлинику открыли после капитального ремонта в Даниловском районе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подъездную автодорогу к станции "Кокошкино" МЖД и будущего МЦД-4 начнут строить в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Теплая погода с температурой до 23 градусов будет в Москве в выходные, 26 и 27 августа. Об этом сообщили синоптики.

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