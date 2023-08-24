Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

На долю Москвы приходится более 20% всего ВВП России. За последние пять лет валовый региональный продукт столицы вырос более чем на 12%, а объем инвестиций – в 2 раза. Об этом на деловой сессии Московского урбанфорума рассказал Сергей Собянин.

Также мэр столицы поделился планами развития столицы на ближайшие годы. Сергей Собянин подчеркнул, что в планах также есть строительство новых станций и линий метро, МЦД, завершение формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации. Он заметил, что московская агломерация является одной из крупнейших в мире, поэтому в проект развития города включены масштабные изменения.

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