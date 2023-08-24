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Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

Собянин сообщил об открытии обновленной поликлиники в Даниловском районе

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Взрослую поликлинику открыли после капитального ремонта в Даниловском районе столицы. Получать медицинскую помощь там могут почти 30 тысяч жителей города, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Здание обновили по новому московскому стандарту, а рядом с поликлиникой провели благоустройство. Там сделали дорожки, поставили скамейки и обновили освещение. Осенью и зимой еще высадят деревья и кустарники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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