Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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14:15

Общество

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Новости часа: Собянин рассказал о портале поставщиков столицы

Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую набережную Москвы-реки сделают у станции метро БКЛ "Нагатинский затон". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт больниц Москвы планируют завершить в ближайшие два года. Об этом заявил департамент ЖКХ.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве и области в ночь на 25 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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