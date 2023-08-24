Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую набережную Москвы-реки сделают у станции метро БКЛ "Нагатинский затон". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Капитальный ремонт больниц Москвы планируют завершить в ближайшие два года. Об этом заявил департамент ЖКХ.

Желтый уровень опасности из-за тумана объявили в Москве и области в ночь на 25 августа. Об этом сообщил Гидрометцентр.