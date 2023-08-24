Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области

Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин сообщил, что в Москве появится первый технопарк в сфере пищевой промышленности. Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров.

Протяженность выделенных полос в Москве до конца года увеличится до 476 километров. Это данные Дептранса.

185 социальных объектов построят инвесторы в столице до 2030 года. Об этом сообщил Москомстройинвест.

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