Новости часа: Собянин сообщил о создании первого в Москве технопарка в сфере пищепрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин сообщил, что в Москве появится первый технопарк в сфере пищевой промышленности. Площадь объекта превышает 10 тысяч квадратных метров.

Протяженность выделенных полос в Москве до конца года увеличится до 476 километров. Это данные Дептранса.

185 социальных объектов построят инвесторы в столице до 2030 года. Об этом сообщил Москомстройинвест.