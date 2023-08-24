Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Новости

12:30

Экономика

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

Новости часа: у станции БКЛ "Нагатинский Затон" появится набережная для прогулок

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области

Новости часа: свыше 2,5 млн телемедицинских консультаций оказано пациентам в Москве

Собянин предложил москвичам выбрать название Северного дублера Кутузовского проспекта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 22,5 миллиарда рублей из бюджета удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Образовательные учреждения столицы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Переходы у метро "Некрасовка" в Москве планируют открыть до конца года. Об этом заявил департамент строительства.

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