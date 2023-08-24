12:30Экономика
Новости часа: 22,5 млрд рублей удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 22,5 миллиарда рублей из бюджета удалось сэкономить госзаказчикам на котировочных сессиях. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Образовательные учреждения столицы готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.
Переходы у метро "Некрасовка" в Москве планируют открыть до конца года. Об этом заявил департамент строительства.