Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На портале поставщиков Москвы за пять лет провели миллион мини-аукционов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Процесс вызова врача из поликлиники сотрудниками скорой помощи автоматизировали. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице начали обновлять навигацию с указанием новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Это информация от Дептранса.