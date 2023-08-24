12:00Экономика
Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На портале поставщиков Москвы за пять лет провели миллион мини-аукционов. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Процесс вызова врача из поликлиники сотрудниками скорой помощи автоматизировали. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В столице начали обновлять навигацию с указанием новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Это информация от Дептранса.