Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Экономика

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Новости часа: на портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Собянин: на портале поставщиков Москвы работает уже более 310 тыс организаций

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На портале поставщиков Москвы за пять лет провели миллион мини-аукционов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Процесс вызова врача из поликлиники сотрудниками скорой помощи автоматизировали. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице начали обновлять навигацию с указанием новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Это информация от Дептранса.

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