Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Статус приоритетного инвестиционного проекта присвоили технопарку "Рябиновая 44", который создают в районе Очаково-Матвеевское. Он станет первым столичным технопарком в сфере пищевой промышленности. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, продолжается развитие территории около Московского комбината шампанских вин, где уже работают производители напитков и полуфабрикатов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.