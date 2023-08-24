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Экономика

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

Собянин присвоил будущему технопарку "Рябиновая 44" статус приоритетного инвестпроекта

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Статус приоритетного инвестиционного проекта присвоили технопарку "Рябиновая 44", который создают в районе Очаково-Матвеевское. Он станет первым столичным технопарком в сфере пищевой промышленности. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, продолжается развитие территории около Московского комбината шампанских вин, где уже работают производители напитков и полуфабрикатов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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