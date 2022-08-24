Сергей Собянин рассказал о программе ко Дню города

Программа ко Дню города будет насыщенной. Мероприятия пройдут на многих площадках столицы, рассказал Сергей Собянин.

День города в 2022 году Москва отметит 10 и 11 сентября. Планируется, что праздничные мероприятия посетит больше 2 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.