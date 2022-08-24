Столичные власти планируют сохранять темпы развития Москвы – Собянин

Власти Москвы намерены сохранять темпы развития города и не планируют отказываться от намеченных программ в условиях санкций, заявил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что безработица в столице в настоящее время находится на минимальных значениях.

По его словам, всю систему социальной поддержки в Москве сохранят. В частности, он напомнил, что ранее в столице проиндексировали социальные льготы, а также увеличили адресную поддержку.

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