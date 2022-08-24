Новости часа: Собянин рассказал, сколько человек отправила Москва тушить пожары в регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 8,5 тысячи человек отправила Москва в соседние регионы для тушения пожаров. Об этом заявил Сергей Собянин.

Засуха в Европе может продлиться в течение еще трех месяцев. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Около недели в Рязанской области будут проливать леса после пожаров. Об этом рассказал глава Минприроды Александр Козлов.