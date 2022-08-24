Новости последнего часа: Собянин рассказал о ситуации с пожарами в Московском регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с пожарами в Московском регионе стабильная, серьезных возгораний нет. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Причиной лесных пожаров в ЦФО являются, в том числе, поджоги. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Минздрав РФ создал рабочую группу для исследования вакцин против новых штаммов COVID-19.