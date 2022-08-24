Новости часа: Собянин заявил, что пожар в Рязанской области локализуют за 1–2 суток

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пожар в Рязанской области должен быть локализован в течение 1–2 суток. Об этом заявил Сергей Собянин.

В Москве упростили процесс приватизации жилья с помощью цифрового сервиса. Об этом сообщили власти города.

В "Афимолле" 25 августа откроют универмаг с секцией московских брендов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.