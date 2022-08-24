Спасатели отсекли горящие леса от еще нетронутых огнем земель в Рязанской области

Спасатели делают все возможное, чтобы не дать пожару распространиться дальше. С помощью в том числе столичной техники под Рязанью локализовали очаги.

Тракторы и бульдозеры отсекли горящие леса от еще нетронутых огнем земель. Кадрами работы пожарных бригад в своем телеграм-канале поделился мэр Сергей Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.