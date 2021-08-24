В Москве не планируют к 1 сентября вводить жесткие ограничения из-за COVID-19 – Собянин

Жестких ограничений из-за коронавируса к 1 сентября в Москве вводить не будут. Об этом заявил Сергей Собянин.

Школьники в первый учебный день вернутся в классы, год начнется в офлайн-формате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.