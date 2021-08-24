Собянин предложил отменить для учителей школ обязательное ношение масок

Сергей Собянин предложил отменить для учителей столичных школ обязательное ношение масок. Предполагается, что маски преподаватели смогут носить по желанию.

"Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителями, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может, мы, пока позволяет возможность, переведем эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите", – сказал мэр на встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время в городе привиты 80% педагогов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.