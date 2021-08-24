Московские школы начнут новый учебный год в очном режиме – Собянин

13:15
Московские школы начнут учебный год в очном формате. Как заявил Сергей Собянин, дистанционное обучение дает огромные возможности, но не может заменить привычные занятия.
Мэр также предложил смягчить ковидные требования для учителей, они смогут работать на уроках без масок. Раньше это мера была обязательной, теперь ношение масок будет рекомендацией. По словам Сергея Собянина, более 80 процентов учителей привились от коронавируса.
Также стало известно, что в новом учебном году в садики начнут принимать детей, начиная с 2 лет и 2 месяцев. Это позволит обеспечить около 15 тысяч малышей местами в группах полного дня, а у родителей появится больше времени.
В столице продолжают строить образовательные центры. В прошлом году открыли 14 школ и 29 детских садов. В этом году планируется построить более 40 школ и садиков. Также приводят в порядок школьные дворы – всего около 400 зданий получат комфортное и красивое пространство, где дети смогут гулять и заниматься спортом.
Сергей Собянин также подчеркнул, что старые здания ждет масштабная ревизия, многие школы были построены свыше 100 лет назад, и нуждаются в обновлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: