Московские школы начнут новый учебный год в очном режиме – Собянин

Московские школы начнут учебный год в очном формате. Как заявил Сергей Собянин, дистанционное обучение дает огромные возможности, но не может заменить привычные занятия.

Мэр также предложил смягчить ковидные требования для учителей, они смогут работать на уроках без масок. Раньше это мера была обязательной, теперь ношение масок будет рекомендацией. По словам Сергея Собянина, более 80 процентов учителей привились от коронавируса.

Также стало известно, что в новом учебном году в садики начнут принимать детей, начиная с 2 лет и 2 месяцев. Это позволит обеспечить около 15 тысяч малышей местами в группах полного дня, а у родителей появится больше времени.

В столице продолжают строить образовательные центры. В прошлом году открыли 14 школ и 29 детских садов. В этом году планируется построить более 40 школ и садиков. Также приводят в порядок школьные дворы – всего около 400 зданий получат комфортное и красивое пространство, где дети смогут гулять и заниматься спортом.

Сергей Собянин также подчеркнул, что старые здания ждет масштабная ревизия, многие школы были построены свыше 100 лет назад, и нуждаются в обновлении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.